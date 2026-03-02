Personlig assistent till tjej, Bromma
Du är en ung, social och trygg tjej. Du tycker om att arbeta med ungdomar, är stimulerande och ansvarsfull. Då denna tjej är ivrig att utvecklas önskar vi att du har intresse för pedagogik och träning genom lek. Tjejen är glad, social och har en härlig personlighet med stort intresse för sång och musik. Vi söker därför en person som är likasinnad, utåtriktad, glad och sprallig.
Erfarenheter från arbete med barn och/eller med omvårdnad är meriterande. Du är dessutom engagerad, påhittig, självständig och har god initiativförmåga. Struktur, ordning och reda är andra värdefulla egenskaper som kommer väl till pass i detta arbete.
Det är mycket viktigt att du tar ansvar och är initiativtagande. Tunga lyft förekommer. Erfarenhet av liknande uppgifter är meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du arbetar hos oss på lång sikt. Vi söker personlig assistent, tjej, att ingå i ett team om flera assistenter att arbeta med en glad och busig 23-årig tjej med funktionsnedsättningar.
Dina arbetsuppgifter är att hjälpa henne hem från Daglig verksamhet, kvällsbestyr, medicinering, förflyttningar, träning etc. men framförallt ge lekfulla och utvecklande stunder. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl.16.30-20.30. Därutöver tillkommer helgarbete med varierande tider och enstaka nätter.
Denna tjänst ställer krav på att tala flytande svenska då flickan annars för svårt att kommunicera.
Då bostaden är förlagd i Smedslätten, Bromma, kan det vara en fördel om du bor i närområdet. Då familjen även vistas på Gotland delar av sommaren finns möjlighet att följa med till sommarhuset. Anställning efter överenskommet schema med start snarast möjligt. Vi erbjuder introduktion och utbildning.
Intervjuer sker löpande, vänta inte med din ansökan!
Kontaktperson: Magnus Crossner 070-5671100 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: ansokan@barnassistans.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnassistans". Arbetsgivare Barnassistans i Sverige AB
