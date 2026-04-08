Personlig assistent till tjänst i centrala Lund
Prima omsorg i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-04-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima omsorg i Norden AB i Lund
, Staffanstorp
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
eller i hela Sverige
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Nu söker vi en personlig assistent till vår kvinnliga uppdragsgivare!
Uppdragsgivaren bor i Lund och är i 40 års åldern och har fysisk funktionsnedsättning som gör att hon behöver assistans dygnet runt, hon behöver hjälp med allt från hygien till handling, städning och aktiviteter utanför hemmet.
Uppdragsgivaren har en hund så du kan inte vara allergisk eller rädd för hundar, uppdragsgivaren är allergisk mot cigarettrök så du kan inte vara rökare.
Du behöver vara lugn, stabil och trygg i dig själv. Även förmågan att sätta dig in i en annan människas livssituation.
Vi värdesätter att du är flexibel när det kommer schemaläggning och att hoppa extra vid behov.
Arbetstiderna är 08:00 - 17:00 och 17:00 - 08:00 med jour under natten. Du kommer arbeta både dagpass och nattpass. Tjänsten är på ca 80% Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Arbetsgivare Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840)
216 25 MALMÖ Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Olof Petersson olof@primaomsorg.se 0720806199 Jobbnummer
9842872