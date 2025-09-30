Personlig assistent till Svappavaara
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som personliga assistent ger du stöd i vardagen åt människor med funktionshinder. Som personlig assistent försöker man stötta brukarna att kunna leva sitt liv som hen själv vill. Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren att sköta sig själv. Det kan gälla mat, hygien och att sköta hemmet, men det handlar ofta också om att hjälpa brukaren att vara förälder och att sköta sitt arbete. Du hjälper brukaren att kunna ägna sig åt fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller att studera.
Arbetet innebära att man arbetar hos flera olika brukare. Verksamheten arbetar utifrån LSS-lagens grundläggande principer. I arbetet ingår att tillgodose den enskildes behov av handledning och omvårdnad med respekt för självbestämmande, självständighet och integritet. I arbetsuppgifterna ingår att vara lyhörd för brukarnas individuella behov, önskemål och resurser. Du kommer att hjälpa till med alla uppgifter som förekommer kring brukaren.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om och har förmågan att arbeta med människor med fysisk, psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du ska ha gymnasial vård- eller barn-och fritidsutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning, socialt arbete eller annan utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren ser som lämplig. Meriterande är om du har erfarenhet av målgruppen.
Som person ser vi att du är lyhörd, drivande och flexibel. Vi ser att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt där du visar gott omdöme och har förståelse för att du själv påverkar situationen när du uttalar dig och agerar. Vi ser att du har lätt för att samarbeta och att du har en god förmåga att arbeta med olika sorters människor. B-körkort är meriterande. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Det är meriterande om du kan tala finska.
Mån-fredag dagtid.
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
