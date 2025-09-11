Personlig Assistent till man på Lidingö
2025-09-11
Vi söker dig som vill jobba som Personlig Assistent åt en man i 30 års åldern på Lidingö.
Han behöver hjälp med personlig hygien samt hantering av hemmet. Kunden för sin egen talan och är mycket glad och trevlig.
Kunden har stort intresse för aktiviteter utanför hemmet och ser därför att assistenten har bra personkemi med kunden och ett öga för att kunna lösa eventuella anpassningar i miljön för exempelvis rullstol.
Krav på bra för Svenska för att kunna möta kundens behov.
Arbetspassen är 3 timmar per dag. Från tidigast klockan 16:30 och framåt i 3 timmar. Exempelvis 17:00 till 20:00.
När du söker en tjänst hos oss, skicka ett mail med ditt cv och ditt personliga brev. Vi uppskattar även om du bifogar en bild på dig själv. Din ansökan kommer att läsas av personal på Nordisk Hem och LSS assistans.
Är du intresserad av tjänsten och har skickat in din ansökan ser vi gärna att du själv skickar efter ett utdrag ur polisens belastningsregister. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Nordisk assistans är ett litet kundnära bolag med personal som har över 20 års erfarenhet av branschen. Vår kunskap blir din trygghet. Vår uppgift är att göra din vardag lite enklare och att just dina behov tillgodoses. Vi älskar vårt nära arbete med människor med olika bakgrund, i alla åldrar. För oss är det viktigaste att du som kund och assistent känner trygghet och inflytande genom hela samarbetet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: rekrytering@nordiskassistans.se Arbetsgivarens referens
