Personlig assistent till man i Bro 50%
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Upplands-Bro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Upplands-Bro
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carelli Assistans AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta deltid 50%som personlig assistent hos en 40-årig man med en Cp-skada i Bro.
Om rollen
Som personlig assistent kommer du vara ett stöd i alla delar av vardagen både i och utanför hemmet med allt från personlig hygien, tvätt, städning och aktiviteter
Vem är du
Vi söker en personlig assistent som är lugn och ansvarstagande men e snabb och god reaktionsförmåga. Du får gärna tycka om att vara ute och vara aktiv, då kunden simmar och tränar ett par dagar i veckan.Du är lyhörd och kan arbeta utifrån tydliga instruktioner samt ta egna initiativ. Du måste kunna skriva och tala svenska då vi dokumenterar kundens vardag.
Har du erfarenhet av att arbeta inom vården är det ett meriterande, men det viktigaste är personkemin och att du är engagerad och trygg i din roll.
Kunden ser gärna kvinnliga sökande mellan 30-40 år gamla.
Arbetstider är vardagar 15:00-08:30 och helger 10:00-10:00
Vad kan du förvänta dig av jobbet
Här får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vad vi erbjuder dig som anställd
Introduktion och kontinuerlig utbildning inom relevanta vård- och omsorgsmoment enligt vad som krävs.
Stöd i arbetsvardagen och tydliga rutiner.
En meningsfull roll där du dagligen bidrar till kunds livskvalitet, delaktighet i hemmet och möjligheter att bygga långsiktiga relationer.
Friskvårdsbidrag
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen.
Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag
Vill du vara en del av och skapa en trygg tillvaro i kundens liv? Då ser vi fram emot att höra från dig.
Så söker du:
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet av liknande arbete, dina tillgängliga arbetstider, när du har möjlighet att börja och om du söker tjänst eller timvikariat.
Vi har som policy att som en del av rekryteringsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan di börjar arbeta. Du beställer själv registerutdrag från polisen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
197 31 BRO Kontakt
Områdeschef
Susanne Chermat susanne.chermat@carelli.se Jobbnummer
9998171