Personlig assistent till kvinna - UMEÅ
2026-01-13
Om jobbet
Vi söker nu personal till en av våra kvinnliga kunder boendes i centrala Umeå (goda bussförbindelser). Vi är på jakt efter personal till schemarad cirka 60 % - perfekt att kombinera med studier eller annan hobby.
Start omgående eller efter överenskommelse.
Uppdraget:
Kunden är en glad kvinna som behöver praktisk hjälp i sin vardag. Behovet kan vara allt från förflyttningar, hushållsgöromål till aktiviteter. Aktiviteter som kan innefatta allt från promenader till att kund vill skapa något i form av målning eller stickning - kort och gott ett väldigt varierat arbete för dig som assistent.
Det finns även stunder då kunden vill vara ensam då du som assistent är standby och tillgänglig vid behov - perfekt för dig som vill passa på att läsa/studera under ditt arbetspass.
Arbetstider:
08:00-17:00
17:00-08:00 (väntetid delar av natten)
Sökande:
Du som söker bör vara en lugn kvinna med glatt humör och en positiv inställning till livet. Tidigare erfarenheter från vården är inget krav utan det centrala är personkemi mellan sökande och kund.
Som sökande bör du kunna arbeta dygnets alla timmar även om viss anpassning kan ske. Det är arbete dagtid, kvällar och helger.
Är du sugen på en ny utmaning i arbetslivet? Vill du skaffa dig en extra inkomst - eller varför inte kombinera arbete med studier? Passa på att sök nu!
Rekrytering sker fortlöpande. Då kunden ibland nyttjar bil är det krav på körkort!
Kollektivavtal tillämpas vid anställning. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cruitive AB
(org.nr 559166-2159) Arbetsplats
Trygg Assistans i Norr AB Kontakt
Stefan Jonsson stefan@tryggassistans.se Jobbnummer
9681897