Personlig assistent till kund i Umeå

2026-01-02


Personlig assistent - timanställning vid behov
Jag är en 46-årig kvinna med ledgångsreumatism som bor tillsammans med min sambo och vårt yngre skolbarn. Jag behöver hjälp med det mesta i vardagen, därför är det ett stort plus om du är van och trivs med att arbeta med barn. Som person är jag glad, utåtriktad, positiv, målmedveten och pedantisk. Några av mina största intressen är mode, inredning samt att rita och måla.
Arbetsuppgifter och arbetstider Du ger stöd i vardagen med praktiska sysslor, personlig omvårdnad och hjälp i familjelivet. Tjänsten är en timanställning vid behov, måndag till fredag, med både dag- och kvällspass (07-16 och 16-23.30). Hund finns i hemmet.
Om dig

Meriterande med erfarenhet inom vård och omsorg, men inget krav.


Noggrann, lyhörd, ansvarsfull, flexibel och kan rycka in vid behov.


Empatisk och förstående för andra människors behov, med förmåga att ta egna initiativ.


Krav: körkort och vana att arbeta med barn.


Extra plus om du behärskar finska språket.


Vi har djurallergiker i familjen, därför kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar från kattägare.


Övrigt Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Om du går vidare i processen behöver du styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb.

