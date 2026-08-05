Personlig assistent till kille i Stenstorp 75%
Mira Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde
2026-08-05
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Vi söker dig som vill vara ett stöd i vardagen för ökad livskvalité åt en man i vuxenlivet. Ett stöd att vidhålla och utveckla självständighet och förmågor hos brukare med funktionsnedsättning.
Som personlig assistent är du ett stöd och hjälper brukaren att skapa trygghet i vardagen. Vi ser att du är lyhörd och nyfiken. Du bör också vara lugn och stresstålig i situationer där ett utmanande beteende kan förekomma. Det är fördel om du har erfarenhet av autism och kognitiva funktionsnedsättningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Men det avgörande är ditt engagemang och att du har ett genuint intresse av att bidra till ökad livskvalité för brukaren i vardagen.
Tjänsten är 75%
Schemat består av dag, kväll och dygnspass samt arbete varannan helg.
Selektering och intervjuer sker löpnade. Tillträde för introduktion efter överenskommelse, gärna omgående.
Företagsinformation
Mira Assistans är ett assistansbolag med basen i Skövde. Vi anordnar assistans för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är särskilt inriktade på assistans för personer med autism, där vi jobbar mycket med utbildning och handledning inom området.
Mira betyder beundransvärd, och det är just så vi ser på både våra brukare och duktiga medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mira Assistans AB
(org.nr 559433-5001), https://mira.tidvis.se/lediga_tjanster
http://miraassistans.se (visa karta
)
549 48 SKÖVDE Kontakt
Verksamhetschef
Amanda Karlsson amanda.karlsson@miraassistans.se 0500-429144 Jobbnummer
10022402