Personlig assistent till Grythyttan
Hällefors kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hällefors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hällefors
2025-08-15
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
• Internutbildningar och kompetensutveckling.
- Möjlighet till att få hjälp att hitta boende. Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning
Vill du göra skillnad i människors liv och samtidigt utvecklas som person?
Hos oss får du möjlighet att skapa positiva och minnesvärda stunder för den enskilde inom personlig assistans. Varje dag kommer du att bidra till individens välmående och självständighet, samtidigt som du utvecklas i en betydelsefull yrkesroll.
Vi söker just nu en personlig assistent till en aktiv och social kille i Grythyttan, tjänsten är ett vikariat på ca 6 månader med chans till förlängning.Dina arbetsuppgifter
- Hjälpa till med personlig hygien, omvårdnad, matlagning, inköp och andra vardagliga sysslor.
- Stödja individen i sociala aktiviteter. Skapa trygghet och glädje genom samtal och engagemang.
- Finnas som stöd vid individuella behov och mål.
- Ledsagning till olika aktiviteter, läkarbesök m.m.
- Dokumentera i journalsystemet Viva. Kvalifikationer
- Är positiv, ansvarsfull och har en empatisk förmåga.
- Är lyhörd och respektfull.
- Har förmågan att arbeta både självständigt och i team.
- Har god fysik, då arbetet kan vara fysiskt krävande.
- Katt finns i hemmet så du bör ej ha pälsallergi.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- B-körkort
Meriterande
- Utbildning inom vård- och omsorg.
- Erfarenhet inom LSS, personlig assistans eller liknande verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!Anställningsvillkor
Arbetstiden är schemalagd och kan variera mellan dag, kväll, natt med jourtid och helgtjänstgöring.
För anställning gäller kommunals avtalsområde.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum!
Innan anställning begär vi ett utdrag ur Polisens belastningsregister (Utdrag för att kontrollera egna uppgifter). Beställ det gärna inför eventuell intervju. Anmärkningar kan påverka din anställning.
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
