Personlig assistent till flicka på Tomtebo
Umeå Kommun, Stöd och omsorg, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå Kommun, Stöd och omsorg, Personlig assistans i Umeå
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Personer under 65 år som har en funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd och hjälp kan söka personlig assistans. En personlig assistent hjälper någon med grundläggande behov, till exempel att äta, klä på sig, tvätta sig och kommunicera. Assistansen är individuellt anpassad och ska ge ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.
Om du vill arbeta med något som verkligen gör skillnad och tycker om att hjälpa andra och skapa meningsfulla dagar, då kan detta vara rätt jobb för dig!Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Brukaren är en liten flicka boendes på Tomtebo som behöver stöd med alla vardagliga sysslor, som till exempel hygien, matning, rörelseträning, inhalationer, lek och sond.
Om dig
Som personlig assistent behöver du vara lyhörd och empatisk, med förmågan att sätta brukarens behov i fokus. Du är ansvarstagande, pålitlig och trivs med att skapa trygghet och struktur i vardagen. Flexibilitet och tålamod är viktigt, liksom en god samarbetsförmåga och ett respektfullt bemötande. I rollen ingår ofta praktiska moment, så noggrannhet och en positiv inställning till att hjälpa till där det behövs är värdefulla egenskaper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du som söker är utbildad barnskötare eller har en annan vård- alternativt pedagogisk utbildning med erfarenhet av omvårdnadsarbete med små barn. Detta är däremot inga krav, det viktigaste är dina personliga egenskaper.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Tunga lyft förekommer.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, deltid ca 70%, med start snarast enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid samt helg.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Stöd och omsorg, Personlig assistans Kontakt
enhetschef
Frida Holmlund 090-164648 Jobbnummer
9985969