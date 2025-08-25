Personlig assistent till en ung man i Simrishamn - ca 75%
2025-08-25
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv. Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Om tjänsten Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ samt ser vad som behövs göras. Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en ung man i 30 års åldern bosatt i Simrishamn
har erfarenhet av liknande arbete
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har B-körkort då man som assistent kör kundens bil
har god fysik
är simkunnig
är glad, energisk, nyfiken och gillar att hitta på nya saker
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av teckenkommunikation
delar kundens intressen som till exempel bad och utflykter.
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet. Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön: Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 75%. Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid och nattetid på vardagar och helg. Arbetstiderna är varierade med jourtid på 7,5 h på natten. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde Omgående eller enligt överenskommelse. Att vara anställd på Humana En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Välkommen med din ansökan! Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: Katarina Roos katarina.roos@humana.se Ersättning
