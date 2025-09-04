Personlig assistent till Bemanningspoolen
2025-09-04
I bemanningspoolen arbetar vi i någon eller flera av Socialtjänstens verksamheter så som ordinärt boende/hemtjänst, särskilt boende för äldre, personlig assistans och gruppbostäder. Under 14 år har den tillsvidareanställda bemanningspoolen hjälpt till att bemanna verksamheter i Socialtjänsten då ordinarie personal varit frånvarande. Med hög kompetens och erfarenhet utgör bemanningspoolerna en viktig del för att bibehålla en hög kvalité på vård och omsorg för Piteå Kommuns medborgare. Ditt arbete erbjuder stor variation och många möten med nya människor eftersom du arbetar på flera olika arbetsplatser.
Arbetsuppgifter
Som personlig assistent stödjer du personen i hemmet och utgår från brukarens behov och önskemål. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. praktiska sysslor, personlig omvårdnad, medicinska insatser, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Du ska vara det stöd som brukaren behöver för att så långt som möjligt vara delaktig i alla aktiviteter samt medverka till att brukaren har en bra livssituation.
Kvalifikationer
Du har en slutförd utbildning från omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller 1-årig personlig assistansutbildning. Sökande med annan utbildning eller erfarenhetsbakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig kan bli aktuell för anställning. Erfarenhet av målgruppen är att krav. Du har goda kunskaper i svenska såväl skriftligt som muntligt.
Arbetet ska präglas av ett pedagogiskt förhållningssätt för att stödja brukaren att, så långt det är möjligt, behålla sina färdigheter. Det är viktigt att du känner dig trygg i din yrkesroll och kan agera professionellt. Eftersom arbetet och förutsättningarna snabbt förändras är det viktigt att du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Vi ser även att du är social och lyhörd. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom arbetet ställer krav på dokumentation är det önskvärt om du har god datavana.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Mer om tjänsterna
Anställningarna är tillsvidareanställningar, heltid. Vi söker dig som vill arbeta dag, kväll, helg. (2 av 5 helger) Heltidsmått för anställningen är 36,32 h/vecka.
Piteå kommun erbjuder tillsvidareanställda en möjlighet till semesterväxling, du får mer information om detta vid en eventuell intervju.
Eftersom du arbetar i många olika verksamheter så har du reseersättning från ditt hem till alla arbetsplatser utom till en arbetsplats som räknas som ditt hemställe.
Övertidsersättning och förskjuten arbetstid ersätts med ett tillägg som för en heltid motsvarar 2500:-/månad.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande rekrytering vilket kan innebära att tillsättning av tjänster görs innan sista datum på annonsen.
För anställning som personlig assistent krävs utdrag ur belastningsregistret: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
(polisen.se) samt begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" - uppvisas i obrutet kuvert Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens åtta förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
