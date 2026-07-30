personlig assistent till 7 årig tjej
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2026-07-30
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Om jobbet
Vi söker nu personliga assistenter till en 7 -årig flicka. Erfarenhet av NPF diagnoser är ett krav och du som assistent behöver vara i hennes närhet under hela arbetspasset. Familjen bor inom centrala Karlstad
Tjänsten är en behovsanställning.
Vi ser att du är en lekfull, glad person som är självgående, ansvarstagande samt besitter tålamod och lugn. Som person gillar du att arbeta med barn och ungdomar, har idéer, humor, deltar gärna i aktiviteter och Samarbete faller sig naturligt för dig.
Din arbetsplats kommer att vara i flickans hem och i närhet till resten av hennes familj. Du är en person som värnar om flickan och familjens personliga integritet och privatliv då det är av största vikt för oss.
Arbetstiden är dag och kvällstid under samtliga veckodagar.
Vi anställer löpande så vänta inte med din ansökan!
Du söker jobbet genom att skicka din CV samt personliga brev till ammo.amini@hotmail.se
Märk mailet med 452.
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar. Dina ansökningshandlingar gås igenom av personal på A-Assistans samt av kundens anhöriga.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 500 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Stockholm, Västerås, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "452". Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), http://www.a-assistans.se
Norra Kyrkogatan 4, 65224, Karlstad (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
A-Assistans Karlstad Jobbnummer
10016463