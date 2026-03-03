Personlig assistent: Sommarvikarier med chans till förlängning
Vi Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-03-03
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vi Omsorg i Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Leksand
, Hedemora
eller i hela Sverige
Vi söker nu engagerade personliga assistenter för sommarvikariat med chans till förlängning. Uppdraget innebär att ge stöd till en man i 35-årsåldern bosatt mellan Falun och Borlänge.
Om uppdraget och kundens behov
Kunden lever med omfattande fysiska funktionsnedsättningar och är i behov av assistans med alla delar av sin livsföring. Arbetet kräver noggrannhet och teknisk vana då det innefattar hantering av medicinteknisk utrustning samt assistans vid kommunikation.
I arbetsuppgifterna ingår:
Hantering av PEG, track, hostmaskin och syrgasmaskin.
Stöd vid kommunikation
Personlig omvårdnad och hygien.
Lyft och förflyttningar (kunden använder permobil).
Att följa med på och möjliggöra aktiviteter utanför hemmet. Publiceringsdatum2026-03-03Profil
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som värdesätter struktur och rutiner. För att trivas i rollen bör du vara aktiv och ha förmågan att skapa en meningsfull vardag utifrån kundens förutsättningar.
Krav för tjänsten:
Erfarenhet: Tidigare arbete som personlig assistent eller annan erfarenhet inom vård och omsorg som bedöms likvärdig.
Språk: Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att säkerställa trygg kommunikation och dokumentation.
Körkort: B-körkort och tillgång till egen bil är nödvändigt för att ta sig till arbetsplatsen.
Livsstil: Du är rökfri.
Arbetstid och omfattning
Tjänsterna avser fasta schemarader som timvikarie under sommaren, med goda chanser till förlängning.
Arbetspass: Dag (09:00-21:00), vaken natt (21:00-09:00).
Flexibilitet: Du förväntas kunna arbeta samtliga förekommande pass på schemat.Så ansöker du
Inskolning sker efter överenskommelse, gärna med snar uppstart. Vi tillämpar löpande urval.
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7321281-1871078". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vi Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556042-8517), https://jobb.viomsorg.se
791 73 (visa karta
)
791 73 FALUN Jobbnummer
9774302