Personlig assistent (sommarvikariat + timvikarie)
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Osby
2026-02-27
Jag är en glad och positiv kvinna som bor i egen lägenhet i Osby.
Jag har många intressen och tycker om att hitta på aktiviteter, både hemma och utanför hemmet.
Eftersom jag har flera funktionsnedsättningar använder jag personlig assistans som ett mänskligt hjälpmedel i min vardag.
Nu söker jag personliga assistenter inför sommaren, främst för perioden juni-september.
Det finns även möjlighet att arbeta som timvikarie vid behov.
Viktigt krav
Du behöver kunna arbeta:
- dag
- kväll
- helg
- natt (vaken natt)
Nattpass är ett krav eftersom behov finns i gruppen.
Schemat planeras så bra som möjligt, men verksamhetens behov styr.
Vem är du?
- Du är en lyhörd och positiv person
- Du har intresse för alternativ kommunikation
- Det är meriterande om du har erfarenhet av personlig assistans
- Du kan samarbeta med både arbetsledare och kollegor
- Du är flexibel och kan följa med på aktiviteter och resor
- Du är trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Arbetsvillkor
- Sommarvikariat (juni-september)
- Timanställning vid behov kan erbjudas
- Arbetstider varierar mellan dag, kväll, helg och natt
- Din arbetsplats är där jag befinner mig
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
