Personlig assistent, sommarvikariat 75 - 80% Västerås

2026-02-22
Personlig assistent sökes av en 48-årig man med förvärvad hjärnskada och tracheostomi. Då personen driver sin assistans i egen regi som egen arbetsgivare, finns inget assistansbolag inkopplat. Han är rullstolsburen med stort omvårdnadsbehov på grund av begränsade fysiska förmågor. Han är en positiv man med humor och har en riktig kämparglöd. Det är viktigt att du som ansöker har en positiv och engagerad inställning, samt har god förmåga att samarbeta med personen samt kollegor. Dubbelassistans mellan 08:00 - 22:00 varje dag. Då personen har svårt med sitt tal samt dålig hörsel är det också viktigt med lyhördhet och öppenhet till att kommunikationen sker på alternativa sätt, så som skrift, tecken och ansiktsuttryck.
Förutom sedvanliga uppgifter såsom personlig omvårdnad och hushållssysslor består arbetsuppgifterna av:
Hantering av tracheostomi inkl. sugning, hostmaskin och syrgas
Hjälp med mat via sond/knapp och mun
Hantering av taklyft
Rehabilitering och träning
Ett stort fokus finns på träning och rehabilitering i form av bland annat ståstöd, tippbräda, motomed-cykel. Det är därför mycket meriterande om du har kunskap och/ eller intresse av detta samt har relativt god fysik. Det är även mycket meriterande om man har erfarenhet av tracheostomi.
Krav för sökande till tjänsten:
Erfarenhet och/eller utbildning som undersköterska eller personlig assistent
Rökfri
Endast kvinnliga sökande
Svenska flytande i både tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret
Djörg AB annonserar denna tjänst för uppdragsgivares räkning. Arbetsplatsen ligger i Västerås med postnummer 723 36. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: josefin.nas@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Djörg AB
(org.nr 556860-2527) Kontakt
Josefin Näs josefin.nas@gmail.com Jobbnummer
9756272