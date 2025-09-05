Personlig assistent sökes till man i Borlänge!
2025-09-05
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker nu två engagerade personlig assistenter som vill arbeta hos vår kund i Borlänge. Vi erbjuder arbete på en fast schemarad om cirka 27 timmar per vecka. Utöver detta söker vi även en timvikarie som kan arbeta vid behov, exempelvis vid ordinarie personals frånvaro.
Arbetet är förlagt både på vardagar och helger, och omfattar dygnspass samt kortare pass som sträcker sig från eftermiddagen till nästföljande dag. Under natten tillämpas väntetid.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Dygnspass kl. 11:00 - 11:00
Eftermiddagspass kl. 15:00 - 11:00
Tillträde sker enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en man i 35-årsåldern som använder permobil. Han uppskattar att vara ute på promenader samt att se på film, både hemma och på bio. Han gillar också att lyssna på musik, delta i cruising-evenemang och har ett stort intresse för bilar. ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har mycket humor och ett genuint intresse för att jobba med andra människor. Du ska vara aktiv och positivt inställd till att hitta på saker för att göra vardagen meningsfull.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av jobb som personlig assistent, alternativt erfarenhet av annat jobb inom vård/omsorg, som av arbetsgivaren anses vara likvärdigt. För att kunna jobba här krävs det även mycket goda kunskaper i det svenska språket.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
