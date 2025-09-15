Personlig assistent sökes till glad 8 åring

Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn
2025-09-15


Vi söker omgående en personlig assistent till vår son, 8 år. Han är en glad, nyfiken och livlig pojke som älskar lek, musik och tycker om att vara med andra.. Han lever med cerebral pares och epilepsi och behöver därför stöd i sin vardag.

Om tjänsten Som personlig assistent blir du en viktig del i vår familj med tre barn. Du hjälper till i hans dagliga rutiner och aktiviteter, till exempel:
• Personlig hygien
• Måltider (matning)
• På- och avklädning
• Fritidsaktiviteter och lek
• Stretching och enklare träningsmoment

Du bidrar till att hans vardag blir trygg, meningsfull och fylld av glädje.
Arbetstider
• Heltidstjänst
• Måndag-fredag kl. 15-20
• 1 dag på helgen eller enligt överenskommelse

Vi söker dig som är:
• Empatisk och inkännande
• Humoristisk och lekfull - du tycker om att skratta och skapa glädje
• Ansvarsfull och pålitlig
• Kommunikativ och samarbetsvillig
• Fysisk uthållig (Lyft kan förekomma)
• Flexibel och lösningsorienterad

Meriterande:
• Erfarenhet som personlig assistent eller inom vård/omsorg
• Erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer, särskilt cerebral pares och epilepsi
• Kunskap om alternativ kommunikation är ett plus


Publiceringsdatum
2025-09-15

Kvalifikationer
• Körkort (B)
• Svenska i tal och skrift (engelska eller tyska som andraspråk är meriterande)
• Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning

Vi erbjuder:
• En trygg, varm och familjär arbetsmiljö
• Ett nära samarbete med oss föräldrar
• Möjligheten att göra skillnad i vår sons liv - varje dag


Företagsinformation

Move & walk Sverige AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Move & Walk Sverige AB (org.nr 556549-5180)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB

Kontakt
Mia Magnusson Alarcon
mia.magnusson.alarcon@movewalk.se

Jobbnummer
9508396


     

