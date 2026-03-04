Personlig Assistent sökes i Strängnäs
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Strängnäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Strängnäs
Hejsan!
Är du en inkännande, glad och varm person som vill arbeta i ett härligt team där vi ställer upp för varandra? Då är du den person vi söker!
Jag är en 43 årig man och bor i Strängnäs. Jag har ett stort musikintresse, både själv spelat och lyssnar mycket. Jag går även gärna på konserter och spelningar. Övriga intressen är kultur, sport och konst.
Jag har en muskulär sjukdom som gör att jag inte kan gå. Därför behöver dig för att stödja och hjälpa till med allt det praktiska och dagliga i mitt liv. Tillbaka kan jag lova dig mycket skratt och värme.
Jag ser gärna att du talar/förstår god svenska. Meriterande är yrkesvana från personlig assistans, vårdutbildning el liknande.
Körkort är inget krav men är önskvärt.
Vi söker dig som kan arbeta o sommar då mina ordinarie assistanter ska ha semester.
Både före och efter detta så behöver vi även någon som kan tänka sig arbeta extra.
Vi sätter stort värde på personlighet och ett extra plus om du delar något av mina intressen.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse.
OB ersättning tillkommer samt semesterersättning, ersättningar enligt kollektivavtal.
Schema: 7:30-22:30 varannan dag och tjänsten innefattar även varannan helg.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år för våra del och heltidsanställda.
Skicka in din ansökan som gör oss nyfikna på just DIG redan i dag, tjänsten kommer tillsättas snarast och intervjuer kommer hållas löpande!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Kontaktperson: Camilla Lindh
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9776622