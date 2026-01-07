Personlig assistent sökes i Järfälla- Natt
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-01-07
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
.
Drömjobbet för en Personlig Superhjälte!
Har du alltid drömt om att vara en superhjälte? Nu har du chansen att bli en del av ett fantastiskt team av superhjältar som gör skillnad varje dag! Vi söker en heltidsassistent för en fin kille som behöver just din hjälp.
Om mig:
Jag är en glad och kärleksfull kille på 10 år som letar efter en till personlig assistent. Jag har en neurologisk muskelsjukdom som gör att jag behöver hjälp med många grundläggande behov. Med din hjälp kan jag få en bra och värdefull vardag, trots mina fysiska begränsningar.
Vad du får göra:
Som min assistent kommer du att vara mitt stöd i allt från matning, lek, bus och hygien, till träning och dagliga rutiner. Du kommer också att avlasta min familj så de kan få tid för andra viktiga saker, som att leka med mig, bara få vara föräldrar, vila eller arbeta.
• Övervakning: Jag behöver konstant övervakning för att undvika andningsproblem eller slemproppar. Din uppmärksamhet och förmåga att läsa av mitt allmäntillstånd är fullkomligt avgörande.
• Specialutrustning: Hostmaskin, BiPaP-maskin och olika slemlösande inhalationer är en stor del av vår dagliga rutin.
Vad vi söker:
• Erfarenhet av att arbeta med barn är meriterande, särskilt om du har arbetat med barn med svåra funktionshinder.
• Erfarenhet av hostmaskin, slemsug och BiPaP är ett stort plus.
• Viktigast av allt är att du har hjärtat på rätt ställe och att vi trivs tillsammans!Publiceringsdatum2026-01-07Profil
Du är en lyhörd och kreativ person med god initiativförmåga. Trivs med arbetet som personlig assistent och ser dig arbeta med mig minst 1 år.
Du har även en lojalitet, punktlighet och flexibilitet som gör dig till en viktig del av vårt team.
Arbetsvillkor:
• Tjänsten:Natt
• Schema: 20:00-08:00
• Tillträde: Omgående. Självklart får du en bra introduktion för både din och min trygghet.
• Lön: Ange löneanspråk i din ansökan.Så ansöker du
Vi gör urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Enligt lagen om registerkontroll ska du uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/.
Vi vill också se en kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
Känner du att detta är jobbet för dig? Vill du bli min superhjälte? Skicka in din ansökan idag och bli en del av mitt grymma team! #MITT Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9671236