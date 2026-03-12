Personlig assistent sökes i Hörby
2026-03-12
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en rullstolsburen tjej som bor i Hörby. Tjänsten är en timanställning för arbete vid behov och ordinarie personals frånvaro. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar och lyft, medicinhantering enligt delegering samt omvårdnad kopplad till tracheostomi och sondmatning. Hos denna kund är assistansen dubbelbemannad, utom under nattid då en av assistenterna har väntetid. Vaken natt kan alltså förekomma vid sjukdom.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
07:00 - 16:00,
16:00 - 22:00.Företaget
Kunden är en tjej i 17-årsåldern som bor hemma tillsammans med sin familj. Hon går i skolan på vardagarna och tycker om att vara aktiv på olika sätt. Hon gillar bland annat att gunga, vara ute i naturen, måla, lyssna på musik, pyssla, baka och spendera tid med sin familj.
Om dig
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Vi tror att du som söker denna tjänst är en lugn, positiv och kreativ person - egenskaper som kunden verkligen uppskattar i sin omgivning. Det är också viktigt att du är flexibel, pålitlig och har förmågan att behålla lugnet i stressande situationer. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
Innehar B-körkort för automat,
Har tillgång till egen bil,
Inte är allergisk mot pälsdjur.
Det är meriterande om du
Har vårderfarenhet och en vårdrelaterad utbildning,
Har erfarenhet av trach.
Omfattning: Extra/vid behov. Antal tjänster: 1. Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Arbetsgivare Nordström Assistans AB
