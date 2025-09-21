Personlig assistent sökes i Haninge
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haninge
2025-09-21
Jag är en 57-årig kvinna som bor i Haninge och söker nu nya personliga assistenter.
Jag är en social person och vill ha assistenter som stöttar mig i min vardag så att jag kan leva det liv jag vill.
Om dig som söker:
-
Du är kvinna, gärna mellan 30-40 år
-
Du har god svenska i tal och skrift
-
Du har god fysik och orkar med förflyttningar och lyft (jag är rullstolsburen)
-
Du är trygg, lugn och lyhörd
-
Du kan motivera och uppmuntra mig i vardagen
Arbetstider:
Kvälls- och nattpass:
20:30 - 09:30 (jour 23:00 - 07:00).
Vill du arbeta nära mig och vara en del av min vardag? Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
