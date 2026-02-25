Personlig assistent sökes, Furuboda!
2026-02-25
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Sjung så snackar vi!
Ibland verkar det som mitt liv är en musikal. Vill du vara med?
Jag är en 43-årig kille i Furuboda som behöver en personlig assistent extra vid behov och under sommaren. Du hjälper mig att vara med i det som händer och att kommunicera med andra. Jag gillar att träffa vänner och familj, fika, åka buss, gå på restaurang eller konsert. Hemma tar vi det lugnt, lagar mat tillsammans och sitter vid datorn. Jag kommunicerar mycket genom sånger, känslor, gester och ord, så du behöver vilja lyssna och hänga med i svängarna. Ingen dag är den andra lik.
Du måste våga sjunga, känna igen en låt på en strof och ha rytmen i kroppen. Du kan laga mat, köra bil, skratta åt spillt kaffe och tycka synd om musen katten släpat in. Du gillar människor, men behöver inte stå i centrum. Du kan göra solsken efter regn och pannkakor efter ärtsoppa. Du kan städa duschen och vila i soffan(fast inte samtidigt). Jag söker helt enkelt en härlig person som vill hjälpa mig leva livet fullt ut.
Tillsammans i vardagen:
- tar vi hand om min katt
- fixar lite i trädgården
- promenerar och är mycket utomhus
- sköter vardagen hemma
Du arbetar oftast ensam med mig, ibland tillsammans med en kollega.
Det praktiska:
- B-körkort är ett krav
- Du får inte vara allergisk mot djur
- Du behöver trivas både i aktivitet och lugn
- Viktigt att du kan arbeta självständigt
Tjänsten:
Timanställning vid behov. Arbetstid: dag, kväll, natt (jour), helg. Dygnspass förekommer. Tillträde enligt överenskommelse. Betald introduktion ingår.
Intervjuer sker löpande. Skicka några rader om dig själv och varför du fastnade för annonsen.
Vi hörs - kanske i duett.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett deltidsjobb.
Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9762623