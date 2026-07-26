Personlig assistent sökes

Ai Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uddevalla
2026-07-26


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Personlig assistent sökes – dag, kväll & helg
Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en brukare som behöver stöd i sin vardag. Tjänsten omfattar arbete både dagtid, kvällar och helger.

Publiceringsdatum
2026-07-26

Dina arbetsuppgifter
Hjälp med personlig omvårdnad
Stöd i vardagliga sysslor (t.ex. matlagning, städning, inköp)
Följa med på aktiviteter utanför hemmet
Skapa en trygg och positiv miljö

Kvalifikationer
Du är empatisk, lyhörd och ansvarsfull
God samarbetsförmåga
Erfarenhet av vård/omsorg är meriterande men inget krav
God svenska i tal och skrift

Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete
Introduktion och stöd i rollen
Möjlighet till fast schema

Omfattning:
Deltid/Heltid enligt överenskommelse. Arbetstider: dag, kväll och helg.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till Info@aiassistans.com
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via mail
E-post: info@aiassistans.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mellerud".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ai Assistans AB (org.nr 559198-4207), http://www.aiassistans.com

Arbetsplats
Uddevalla

Jobbnummer
10011639

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