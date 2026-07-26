Personlig assistent sökes
Ai Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uddevalla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uddevalla
2026-07-26
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Personlig assistent sökes – dag, kväll & helg
Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en brukare som behöver stöd i sin vardag. Tjänsten omfattar arbete både dagtid, kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
Hjälp med personlig omvårdnad
Stöd i vardagliga sysslor (t.ex. matlagning, städning, inköp)
Följa med på aktiviteter utanför hemmet
Skapa en trygg och positiv miljöKvalifikationer
Du är empatisk, lyhörd och ansvarsfull
God samarbetsförmåga
Erfarenhet av vård/omsorg är meriterande men inget krav
God svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete
Introduktion och stöd i rollen
Möjlighet till fast schema
Omfattning:
Deltid/Heltid enligt överenskommelse. Arbetstider: dag, kväll och helg.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till Info@aiassistans.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via mail
E-post: info@aiassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mellerud". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ai Assistans AB
(org.nr 559198-4207), http://www.aiassistans.com Arbetsplats
Uddevalla Jobbnummer
10011639