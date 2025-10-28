Personlig assistent söker i Mora
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mora
2025-10-28
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Mora
, Leksand
, Gagnef
, Härjedalen
, Borlänge
eller i hela Sverige
Observera att vi endast söker kvinnliga assistenter som har körkort manuell och kan kunna skriva samt tala svenska obehindrat.
Mitt team och jag söker dig, kvinna som bor i Mora eller i närheten, har manuellt körkort och tillgång till egen bil. och pratar mycket bra svenska i både tal och skrift eller franska. Det är viktigt att du har en sorts vårdutbildning eller erfarenhet av att jobba som personlig assistent...
Du som söker denna tjänst är en person som brinner för att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd, empatisk, lösningsfokuserad, initiativtagande och ansvarsfull. Även om hjälpmedel finns i hemmet krävs viss fysisk styrka, så det är bra om du har god fysik.
Arbetstiderna är: 7-17, 17-22 och om jag är sjuk, aktiv natt.
Obs! Man jobbar var tredje helg 7-22.
Du är flexibel. Beskriv vilka möjligheter du har att hoppa in vid sjukdom och vid semester.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Jag är en aktiv pensionerad kvinna som bor i Mora-Noret och älskar livet. Mitt funktionshinder gör att jag behöver dina armar och ben i olika situationer, men jag leder min assistans själv. Jag sitter i elstol och behöver hjälp med bl.a. personlig omvårdnad, matlagning, hushållssysslor, mm. Jag har många intressen: jag målar, skriver bok, älskar klassisk musik, konst, natur och trädgård mm... Det skulle vara trevligt om du delar en del av mina intressen.
Hör av dig och berätta om dig själv. Varför skulle du passa som personlig assistent åt mig? Bifoga CV och referenser. Bifoga gärna ett kort.
Vill du veta mer? Kontakta mig gärna:gcassistans@gmail.com
Den här tjänsten är 37 timmar i genomsnitt per vecka och ska börja i slutet av november.
Rekryteringen börjar omgående ! Om du är intresserad sök på en gång!
Ditt jobb. Mitt liv. Välkommen!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Individuell lönesättning. Ersättning per timma. Lön utbetalas månaden efter intjänandeperiod. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9578080