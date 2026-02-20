Personlig assistent/Personal assistant - ca 20h/v
2026-02-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Stockholm
, Karlstad
, Göteborg
Till en av våra kunder, en ung tjej i Sundsvall söker vi nu personlig assistent. Hon behöver hjälp och stöd i sin vardag med grundläggande behov samt övrig hjälp för att kunna leva det aktiva liv hon önskar leva.
Arbetet sker under hela dygnet, vardag såsom helg.
Vi söker dig som är social, positiv och har flera intressen. Arbetet i kundens hem kräver att du är noggrann, ansvarsfull, initiativtagande och aktiv. Det är också viktigt att du är flexibel och förstår att arbetet baseras på kundens specifika behov. Meriterande om du kan kommunicera på kundens moderspråk arabiska.
Du behöver vara vuxen och trygg i dig själv, ha ett stort engagemang och tycka det är roligt att ta hand om unga med speciella behov. Du behöver ha god fysik då det ingår en del lyft i arbetet samt vara rökfri under arbetstid.
Det är också viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift då även dokumentation och kontakter med vård och samhälle gällande kunden behöver tas.
Din arbetsgivare blir Flexi Assistans AB. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag.
Intervjuer kommer att ske löpande per telefon samt på plats centralt i Sundsvall.
We are looking for a personal assistant for one of our customers. A young girl in Sundsvall. She needs help and support in her everyday life with basic needs as well as other help to be able to live the active life she wishes to live.
The work takes place around the clock, on weekdays as well as weekends.
We are looking for you who are social, positive and have many interests. Working in the customer's home requires that you are thorough, responsible, proactive and active. It is also important that you are flexible and understand that the work is based on the customer's specific needs. Qualifying if you can communicate in the customer's native language Arabic.
Your employer will be Flexi Assistans AB. We apply individual wage setting according to our collective agreement and offer all employees paid introduction, further training and wellness allowance.
Interviews will be held on an ongoing basis via phone and in person in central Sundsvall.
Welcome with your application
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via e-mail
E-post: jobb@flexiassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjej Sundsvall". Arbetsgivare Flexi Assistans AB
(org.nr 556832-5723)
852 29 SUNDSVALL Jobbnummer
9753893