Personlig assistent på deltid 50-75%

2025-09-11
Hej!
Jag är en yrkesarbetande kvinna, som söker en driven kvinnlig assistent som kan stötta mig med praktiska moment i vardagen.
Nu behöver jag rekrytera en extra assistent på cirka 20-30 timmar per vecka. Kanske är just Du personen jag söker?
Vem är det då Du behöver ha personkemi med?
Jag har en fysisk funktionsnedsättning och behöver hjälp med praktiska moment i vardagen som att till exempel handla, laga mat, sköta om hemmet och finmotoriska moment. Du kommer arbeta med mig, en snart 30-årig tjej, som trots en funktionsnedsättning lever ett ganska vanligt liv med jobb, kompisar och familj - om än med lite mörkare humor än genomsnittet.
På fritiden tycker jag om att resa, men även att ta det lugnt, träna, läsa och se på TV. Som assistent kan det bli aktuellt att följa med på resor som jag gör såväl i jobbet som privat. Arbetet varierar i tempo efter mitt hjälpbehov, min ork och min vardag. Det är därför viktigt att Du är lyhörd för mina behov, men också bekväm med att kunna inta en mer avvaktande roll. När Du blir varm i kläderna ser Du vad som behöver göras utan att jag behöver säga något. Jag lever i en föränderlig värld, så det är viktigt att Du kan ställa om och ställa upp med kort varsel.
Jag bor i Lund, men arbetar i Malmö vilket gör att din arbetsdag kan börja i den ena staden och sluta i den andra beroende på ditt schema.
Mer om dig
För att "smälta in" är Du som söker tjänsten en kvinna i ungefär samma ålder som jag. Du har mycket humor, skinn på näsan och tar egna initiativ. Det är inget krav att Du har arbetat som personlig assistent tidigare. Det viktigaste är att personkemin mellan oss stämmer, resten kommer Du att lära dig bara intresset finns där.
Några absoluta krav på dig är att Du skriver och talar svenska flytande, Du tål katter och Du är rökfri. Du har inga problem med att ta dig fram på cykel, korta som långa sträckor. Det är ett starkt önskemål att Du har B-körkort och kan köra automatväxlad bil.
På grund av mitt arbetes karaktär behöver Du vara svensk medborgare.
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om Du blir kallad till intervju ska Du ta med ett oöppnat utdrag från belastningsregistret. Du beställer utdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Jag är öppen för en dialog kring tjänstgöringsgrad, men tänker mig 20-30 timmar per vecka. Tjänsten inkluderar något helgpass per månad.
Mina assistenter är anställda av "Assistans i Balans", vilket innebär en nära kommunikation med Personlig Samordnare, en noggrann och tydlig introduktion som vi kör igång direkt, personlig handledning samt ut- och fortbildning. Du kommer att få det stöd Du behöver för att vara trygg och professionell i Ditt uppdrag som min personliga assistent.
Utvecklingsmöjligheter finns för rätt person!
Välkommen med din ansökan. Jag ser fram emot att träffa just Dig! Ersättning
