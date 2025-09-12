Personlig Assistent Östra Grevie Timanställning
Vi söker en social och positiv assistent till en livsglad kvinna som bor med sin sambo i östra Grevie/ Vellinge. Hon har en hjärnskada och behöver ditt stöd.
Vår kund behöver hjälp med vardagssysslor, men viktigt för henne är ändå att försöka klara saker själv. Du hjälper henne med träning- både fysiskt och psykiskt, som med motivation att träna. Hon har svårt med minnet men med ditt stöd och lite ledtrådar brukar det lossna. Vår kund tycker om att lösa korsord, Yatzy och andra spel. Andra intressen är att laga mat, gå promenader och fotografering. Du erbjuds trevliga kollegor och en aktiv kund som verkligen uppskattar sina assistenter.
Assistentens roll och erfarenhet
Det är viktigt att du är trygg i dig själv, stresstålig, pigg och har stort tålamod. Vi ser helst kvinnor som sökande då vår kund känner sig mest bekväm med det. Har du arbetat med Turner och har erfarenhet av stroke, hjärnhinneinflammation och omvårdnad är det ett plus. Förmåga att ta egna initiativ men även vara en lagspelare är viktigt.
Du kommer åka med kunden på olika utflykter, även vara med på besök hos sjukvården som arbetsterapeut och sjukgymnast. Du kommer få medicindelegering och en individanpassad introduktion/ utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester- vi ställer upp för vår kund och varandra.
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
• Körkort.
• Erfarenhet av stroke.
Arbetstider/ tjänstgöringsgrad
• Timanställning
• Start omgående.
• Passen är förlagda dagtid 07:00-19:15, aktiv natt 19:00-07:15
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9506455