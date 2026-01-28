Personlig Assistent med Arbetsledaransvar
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-01-28
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Jag är en 45-årig kvinna som bor i Sollentuna med min familj och söker en personlig assistent som vill bli en del av mitt team. Utöver att vara assistent hos mig söker jag dessutom en person som vill bli min arbetsledare. Arbetet som arbetsledare innebär att tillsammans med befintlig arbetsledare och bemanningsansvariga ansvara för att säkerställa bemanningen, schemalägga, planera och genomföra rekryteringar samt delta i arbetsmiljöarbetet.
Dina Arbetsuppgifter:
- Personlig assistans med avancerad kvalificerad sjukvård.
- Schemaläggning och planering av personalens arbetspass.
- Rekrytering av nya medarbetare.
- Säkerställande av bemanning tillsammans med bemanningsansvariga.
- Arbetsmiljöarbete och förbättringsarbete.
Vi Söker Dig Som:
- Är alert och villig att lära dig nytt.
- Har erfarenhet av kvalificerad omvårdnad.
- Är bra på att läsa av subtil kommunikation.
- Är uppmärksam och flexibel inför mina behov.
- Har god fysik och är 25 år eller äldre.
- Är vaccinerad och öppen för att hålla dig uppdaterad kring exempelvis säsongsinfluensan.
- Har goda kunskaper i svenska språket.
Utbildning och Introduktion:
- Kvalificerad omvårdnadsutbildning inom respiratorvård.
- 5 dagars introduktion i uppdraget på Remeo i Stora Sköndal.
- Heldagsutbildning på Danderyds sjukhus i respiratorvård i hemmet.
Meriterande Erfarenheter:
- Respiratorvård eller annan erfarenhet av andningshjälpmedel.
- Alternativ kommunikation (AKK).
Arbetstider:
Arbetspass är förlagda under dygnets alla timmar, med dag-, kväll-, natt- och helgpass. Det finns möjlighet att arbeta både deltid, heltid och extra vid behov.Publiceringsdatum2026-01-28Tillträde
Du måste vara tillgänglig omgående och flexibel inför introduktionen.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9708670