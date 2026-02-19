Personlig assistent Lund
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en trevlig man i 60-årsåldern som lever med ALS. Han bor i eget hem och har en väl fungerande assistansorganisation med engagerade kollegor.
Tjänsten innefattar dagpass (10.00-17.00), kvällspass (17.00-22.00) samt nattpass (22.00-07.30) med jour på natten. Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ge stöd i alla delar av vardagen - såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, måltider och hushållssysslor - men även att vara ett socialt stöd och bidra till att skapa en trygg, aktiv och meningsfull tillvaro.
Du arbetar nära kunden och blir en viktig del i hans vardag. Det är därför viktigt att du har en god lyhördhet, respekt för integritet och ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Vi söker dig som
Är pålitlig, lugn och empatisk
Har god samarbetsförmåga och kan ta eget ansvar
Trivs med att arbeta i en lugn men aktiv hemmamiljö
Har erfarenhet av vård eller personlig assistans (meriterande, men personliga egenskaper väger tungt)
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
Trygg anställning med kollektivavtal
Stöd och introduktion i arbetet
Ett positivt och professionellt arbetslag där vi hjälps åt Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Kontakt
Enhetschef
Jonas Wanker jonas.wanker@furuboda.se 044-7814746 Jobbnummer
9753113