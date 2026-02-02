Personlig assistent Järfälla
2026-02-02
Personlig assistent sökes till äldre kvinna i Järfälla
Vi söker en kvinna som kan tala svenska och spanska som vill arbeta som personlig assistent åt en härlig kvinna i Järfälla.
Är du social, flexibel och tycker det är roligt att arbeta med människor så hör av dig.
Du som söker behöver:
Vara ansvarsfull, trygg och lyhörd
Tjänsten är timanställning, heltid, deltid och vikarier med arbete dag, kväll och helg enligt schema och behov.
Vi lägger stor vikt vid personkemi - erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav.
Välkommen med din ansökan!
Söderort assistans AB är ett företag som bedriver personlig assistans och vi finns i hela Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: anna.eduards@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Järfälla". Arbetsgivare Söderort Assistans AB
(org.nr 556834-2603)
177 80 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9718655