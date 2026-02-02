Personlig assistent Järfälla

Söderort Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla
2026-02-02


Personlig assistent sökes till äldre kvinna i Järfälla
Vi söker en kvinna som kan tala svenska och spanska som vill arbeta som personlig assistent åt en härlig kvinna i Järfälla.
Är du social, flexibel och tycker det är roligt att arbeta med människor så hör av dig.
Du som söker behöver:
Vara ansvarsfull, trygg och lyhörd

Tjänsten är timanställning, heltid, deltid och vikarier med arbete dag, kväll och helg enligt schema och behov.
Vi lägger stor vikt vid personkemi - erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav.
Välkommen med din ansökan!
Söderort assistans AB är ett företag som bedriver personlig assistans och vi finns i hela Sverige.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: anna.eduards@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Järfälla".

Arbetsgivare
Söderort Assistans AB (org.nr 556834-2603)
177 80  JÄRFÄLLA

Jobbnummer
9718655

