Personlig Assistent i Vintrosa
2025-08-29
Arbetet är omväxlande och som assistent hjälper du mannen i hans vardag, så som personlig omvårdnad, förflyttningar, hygienrutiner m.m. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och mannen är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll. Arbetsplatsen är förlagd till uppdragsgivarens hem eller där uppdragsgivaren för tillfället befinner sig.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande? Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, empatisk och lyhörd. Mannen har ett stort musikintresse och vi ser det som en stor fördel om du som sökande delar detta intresse med honom. I hemmet finns två hundar så det är att föredra om du som assistent ej är allergisk. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ. Viktiga egenskaper i uppdraget är respekt, empati, engagemang och att du som assistent värnar om mannens personliga integritet.
Har du dessutom tidigare erfarenhet av likvärdigt arbete eller utbildning inom kognitiv funktionsnedsättning och demens är detta mycket meriterande. Du får utbildning och introduktion i de medicinska uppgifterna och fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget.
Krav i detta uppdrag är:
Goda kunskaper i det svenska språket i tal såväl som skrift.
Körkort för personbil (B) är ett krav.
I det här uppdraget är det även viktigt att du som assistent är rökfri.
Att har erfarenhet av att jobba med dementa.
Om anställningen
Denna anställning har start omgående med en tjänstgöringsgrad på ca 35%. Arbetstiden är förlagd på dagtid och helger.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Ersättning
