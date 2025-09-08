Personlig assistent i Vallentuna
2025-09-08
Jag är en 73-årig man som söker en personlig assistent som kan hoppa in och hjälpa mig när min ordinarie assistent är frånvarande som vid sjukdom eller semester.
Jag har behov av hjälp vid förflyttningar, hjälp med handling och tillagning av måltider, städning mm.
Du kommer givetvis att följa med på de aktiviteter jag har under dagen, om vädret tillåter så är garanterat boule en av aktiviteterna.
Dina arbetstider kommer att vara mellan 09.00-21.00
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter/utbildning kan vara en fördel men det viktigaste och avgörande är den personliga kemin.
Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistanssamordnarna i Norrbotten.
Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.
Din anställning kommer att vara Assistans med Hjärtat i Norr AB, ett systerföretag till Din Förlängda Arm AB. Det innebär att det är Assistans med Hjärtat i Norr AB som kommer att vara personuppgiftsansvarig. Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att besöka vår gemensamma hemsida dfarm.se för att lämna in din ansökningshandling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JH7". Arbetsgivare Din Förlängda Arm i Norr AB
