Personlig assistent i Smedstorp: Timanställning
Omtanken I Skåne AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tomelilla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tomelilla
2026-04-27
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken I Skåne AB i Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
, Hörby
eller i hela Sverige
Jobba med omtanke - Bli personlig assistent i Smedstorp
Vi söker nu en personlig assistent för en timanställning till en pojke som bor med sin familj i Smedstorp. Kunden har charge syndrom samt en hörselnedsättning och kommunicerar med teckenspråk. Han har även PEG för sondmatning. Uppdraget innebär att ge stöd utifrån kundens individuella behov i vardagen och på olika aktiviteter.
Vi söker dig som har god kunskap i teckenspråk och tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller liknande vårdyrke. Det är meriterande om du har kunskap om lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av arbete med barn och unga.
Vid arbete med personer under 18 år krävs utdrag från belastningsregistret.
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda på kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-04-27Profil
För att du ska känna dig trygg i rollen ser vi att du gärna:
Har god kunskap i teckenspråk.
Har tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller liknande vårdyrke.
Har kunskap om lågaffektivt bemötande.
Har erfarenhet av arbete med barn och unga.
Vill du bli en viktig del i någon annans vardag och arbeta i ett företag där omtanke står i fokus? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi inte har möjlighet att besvara alla frågor via telefon eller e-post på grund av sekretess. Mer information om tjänsten och kunden lämnas vid en eventuell anställningsintervju.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon.
Företagsinformation
Vi på Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig assistans med personlig service och ett genuint engagemang. Vår utgångspunkt är alltid att brukarens behov och önskemål ska stå i centrum - det är grunden i allt vi gör.
Vi utför personlig assistans med stor respekt för människovärde och personlig integritet. Hos oss möter du det lilla assistansbolaget med stort hjärta, hög tillgänglighet och en närhet som gör skillnad - både för våra brukare och våra medarbetare.
Vår värdegrund:
Vi vill att både brukare och medarbetare ska känna sig sedda, hörda och bekräftade för den de är. Det skapar trygghet, kontinuitet och en assistans av hög kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken i Skåne AB
(org.nr 556710-4350), https://omtanken.tidvis.se/lediga_tjanster
Södra Järnvägsgatan 9D, Veberöd (visa karta
)
247 62 LUNDS KOMMUN Jobbnummer
9877141