Personlig assistent i skola
2025-09-26
Personlig assistent till ung kvinna sökes
Hos Carelli söker vi nu en engagerad personlig assistent till en ung kvinna som är rullstolsburen. Du kommer i regel att arbeta två dagar i veckan med arbetspass som sträcker sig över 5 timmar per dag. Arbetsdagen startar cirka klockan 10:00 och innefattar olika uppgifter för att stödja kund inför och under skoldagen.
Arbetsuppgifterna inkluderar att assistera med toalettbesök och på- samt avklädnad, ge stöd under lektioner, samt att hjälpa till under skollunchen. Du förväntas också följa med kund i bussen till och från skolan.
Det är viktigt att du är lugn, trygg, lojal och pålitlig i ditt arbete.
Erfarenhet och kvalifikationer:
* Tidigare erfarenhet som personlig assistent
* Förståelse och empati för att arbeta med en person som har nerv/muskelsjukdom.
* Förutsättningar att följa ett fast schema och vara flexibel för eventuella extrapass vid behov.
Erfarenhet och goda kunskaper att samarbeta med anhöriga.Publiceringsdatum2025-09-26Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lugn, trygg och pålitlig. Du bör kunna arbeta självständigt och samtidigt vara redo att hoppa in vid behov och vakanser.
Vad Carelli erbjuder dig:
* Möjlighet att arbeta nära och stötta kund meningsfullt i hens vardag
* Möjlighet att utveckla dina färdigheter som personlig assistent
* Internutbildningar för att ge dig den kompetens du behöver för att lyckas i rollen
* Introduktion på arbetsplatsen för att bekanta dig med arbetsuppgifterna samt digital introduktion för att lära dig navigera i verksamhetssystemen
Om du är en engagerad person som vill göra skillnad i en annan persons liv och uppfyller våra kvalifikationer, så ser vi fram emot din ansökan. Välkommen att bli en del av Carelli teamet!
Vi är en erfaren och engagerad assistansanordnare som sätter människan i centrum. Med lång erfarenhet inom personlig assistans arbetar vi för att skapa trygghet, kontinuitet och hög kvalitet för både kunder och medarbetare. Vårt mål är att varje individ ska få leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt, med rätt stöd utifrån sina behov. Hos oss blir du en del av ett mindre team med nära kontakt, där vi värdesätter arbetsglädje, delaktighet och professionalism.
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
