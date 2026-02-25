Personlig assistent i Hudiksvall
2026-02-25
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kumla
, Hallsberg
, Vingåker
, Laxå
Vi söker en kvinnlig assistent som vill jobba med en busig 14 årig flicka, som har en hjärnskada som gör att hon inte kan se, prata, förstå faror eller invecklade instruktioner. Hon behöver stöd och hjälp med allt i vardagen. Hon har personlig assistans dygnet runt.
Om uppdraget I rollen som personlig assistent är du tillsammans med flickan på hennes villkor. Hon tycker om att busa, åka på utflykter i sin egna bil, gå till lekparken, BADA, läsa böcker, lyssna på musik, sitta i sandlådan, åka rutschkana, gunga, gympa, leka lego, lägga pussel etc. Du kommer ingå i ett dedikerat team av andra assistenter som av flickan kallas ''kompisar''. I hemmet finns husdjur så du kan inte vara allergisk mot djur. Flickan bor 1 mil utanför Hudiksvall, flickan har syskon. Flickan, har assistans i skolan dagtid.
Vem är du som sökande Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Du kan arbeta både självständigt och samarbeta med andra. Önskvärt är även att du har god fysik, är glad och positiv. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet. Vi ser ett stort värde att du som assistent har ett lugnt och metodiskt arbetssätt, att du är stresstålig och har ett gott tålamod.
Det är viktigt att du som sökande ser långsiktigt på tjänsten då du blir en viktig del av flickans liv. Assistenterna hos flickan använder sig av tecken som stöd för att hjälpa flickan att kunna berätta vad HON vill göra eller hur hon mår. Utbildning i tecken som stöd får du om du inte har tidigare erfarenhet.
Du behöver ha körkort och bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen som är flickans hem.
Vårt erbjudande till dig Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Arbetstiderna täcker hela dygnet och du som assistent kan schemaläggas på antingen dag, kväll eller - nattpass. Du går bredvid/introduktion för att efter introduktionerna under perioden feb-maj ha en anställningsgrad på 40% för att under tiden juni-aug gå upp till 100% sysselsättningsgrad, i sep går du sedan tillbaka till 40% igen.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5747290-1860505". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO Arbetsplats
