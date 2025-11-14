Personlig assistent i Hjo vikariat 80%
2025-11-14
Vi erbjuder ett givande och utvecklande vikariat under ca ett års tid med en man i 30-årsåldern som behöver ditt stöd i sitt arbete ute på olika arbetsplatser och på Daglig Verksamhet.
Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. Du är ansvarsfull, strukturerad och punktlig samtidigt som du är påhittig, positiv, glad, flexibel och lyhörd. Du har en god förmåga att känna in uppdragsgivarens dagsform och utifrån den skapa en bra dag.
Det är meriterande om du har erfarenhet av tecken som stöd samt bildstöd och om du tidigare arbetat med personer inom autismspektrum.
Körkort är ett krav då uppdragsgivaren har egen bil som assistenten får köra.
Uppdragsgivaren har mycket humor och är intresserad av utryckningsfordon, att måla, bollsport som tex bowling och utomhusarbete.
Dagar då det av olika anledningar inte är daglig verksamhet blir det din uppgift att hitta på stimulerande och utvecklande aktiviteter. Tillsammans med dig som assistent kan uppdragsgivaren utvecklas vidare och det är positivt om ni testar på nya saker att göra.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Vi söker dig man eller kvinna som vill ge uppdragsgivaren bästa möjliga assistans. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är helt avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet. Du kan arbeta både självständigt och i grupp. Du är aktiv och gillar att vara ute.
Du behärskar svenska språket fullt ut i både tal och skrift.
Ett krav är att du har körkort och är rökfri.
Anställningsformen är tidsbestämd anställning ett gravvick med ev möjlighet till förlängning. Omfattningen är ca 80% och arbetstiderna förlagda dagtid. Vi erbjuder timlön enligt avtal, fortlöpande utbildning och regelbundna arbetsplatsträffar. Tillträde så snart som möjligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett deltidsjobb.
Novum Assistans AB (org.nr 556872-3075), https://www.novumassistans.se/
Novum Assistans Kontakt
Marie Johansson marie.johansson@novumassistans.se
9606397