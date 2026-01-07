Personlig assistent Helsingborg
Ab Omsorgscompagniet I Norden / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2026-01-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Omsorgscompagniet I Norden i Helsingborg
, Klippan
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Om jobbet
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg , Malmö, Örebro och Trollhättan. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd och stödboende.
Nu söker vi personal vid behov till vår kund i Helsingborg. Kunden är en tjej på 12 år som behöver hjälp med all omvårdnad. Kunden har track och får sondmat. Mer information om kunden ges vid intervjutillfälle.
Tjänsten är vid behov.
För att du ska kunna ge den bästa assistansen till våra kunder tror vi att du ska vara lyhörd, och ha en god förståelse för vad ett bra bemötande innebär för våra kunder. Att man brinner för att hjälpa andra, du gör ditt yttersta för att kunden ska få den hjälp hen behöver. Att du är ansvarsfull och ödmjuk trygg i dig själv, och du behärskar det svenska språket. Våra kunder har olika behov men alla behöver stöd i vardagen.
Vi tror även att du är:
• Noggrann
• Tålmodig och ödmjuk
• Serviceinriktad
• Initiativtagare
• Ansvarsfull
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder säkerhet och trygghet samt personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsr... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7010085-1776326". Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), https://karriar.oc.se
Grynbodgatan 3 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Jobbnummer
9670788