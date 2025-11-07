Personlig Assistent Eksjö Timanställning
2025-11-07
Nu söker vi en personlig assistent till en glad och aktiv ung man i Eksjö. Arbetet i denna grupp innebär att arbetsplatsen är där kunden befinner sig. De dagliga arbetsuppgifterna är att hjälpa till med de grundläggande behoven, så som matning, av och påklädning, kommunikation samt personlig hygien. Arbetet innefattar även att följa med på olika aktiviteter så som daglig verksamhet eller de aktiviteter som kunden önskar att utföra.
Genom att arbeta med kunden får du ett omväxlande och stimulerande arbete, men jobbet är också ansvarsfullt och det är viktigt att rutiner följs. Att kunna sätta gränser är ett krav.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och gillar att hålla i gång en hel dag. Även viktigt att du kan samarbeta med kund, kollegor men även anhöriga. Du bör ej vara allergisk mot pälsdjur då det vistas en hund i hemmet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som kan hoppa in vid sjukdom eller annan frånvaro från ordinarie personal, tjänsten kan inom kort varsel bli en heltidstjänst.
För denna tjänst kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande erfarenheter
• Kunskap i teckenspråk eller önskan att lära sig.
• B-körkort.
• Svenska i tal och skrift.
• Goda sim-kunskaper.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Timanställning.
• Arbetspass dag, kväll och natt.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
