Personlig Assistent Deltid Kode/ Rörtången
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungälv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungälv
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker nu en assistent till vår kund som är en man i 50-årsåldern, han älskar katter och hundar vilket även finns på arbetsplatsen.
Det dagliga arbetet består av att hjälpa till med det kunden inte klarar att göra själv, så som förflyttningar, städning, matlagning och hygien. Då vår kund bor på landet så bör du som söker ha körkort och bil. Tjänsten är på ett dygns-pass i veckan, men arbetstiden kan utökas vid planerad dubbelassistans och behov, vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester. Du bör inte vara rädd/ allergisk mot hund eller katt då djur finns i kundens hem.
Du erbjuds trevliga kollegor och en kund som verkligen uppskattar sina assistenter.
Assistentens roll och erfarenhet
Till vår kund söker vi en person som har vana av omvårdnad, förflyttningar och gärna matlagningskunnig. Att vara social och inkännande med lite skinn på näsan och ha ett positivt bemötande är en stor fördel. Du behöver kunna tala och förstå svenska väl för att vår kund ska kunna förstå, men också bli förstådd.
Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Meriterande erfarenheter
B-körkort samt bil.
Ej pälsdjursallergiker.
Erfarenhet som personlig assistent.
Undersköterska.
Vårderfarenhet.
Svenska i tal och skrift.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Visstidsanställning, deltid 17,5 h/vecka.
Dyngspass med jour.
Möjlighet till extra arbetstid vid personals frånvaro och planerad dubbelassistans.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
442 97 KODE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMF Assistans Jobbnummer
9999535