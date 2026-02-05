Personlig assistent, Dalby
Sundholmen Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-02-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundholmen Personlig Assistans AB i Lund
, Staffanstorp
, Malmö
, Eslöv
, Svedala
eller i hela Sverige
Vår kund i Dalby behöver fler assistenter till sitt team av personliga assistenter.
Vi söker därför nya timvikarier både under dag- samt nattetid.
Assistenter hos personen behövs dygnets alla timmar med dubbelbemanning en stor del av dagen.
Du behöver inte ha arbetat som personlig assistent tidigare men du behöver vara lyhörd och alert. Du kommer att arbeta i en familj där du är en viktig pusselbit för att få vardagen att fungera.
Den assistansberättigade har ALS och är förlamad. Han önskar leva ett så aktivt liv som möjligt, vilket du kan bli en del av. Körkort är ett krav då brukaren har en anpassad bil och han kan inte lämna huset utan den.
Arbetstiderna är förlagda:
Vardagar: 07:00 - 17:30 samt 10:00 - 19:30
Helger: 07:00-16:30 samt 10:00 - 19:30
Natt: 19:30-08:30 (veckans alla dagar)
Vi tillämpar löpande urval varpå tjänster kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sundholmen Personlig Assistans AB är ett personligt assistansbolag med mer än 20 års samlad erfarenhet inom branschen. Vårt mål är att erbjuda en individuellt utformad, personlig och professionell helhetslösning inom personlig assistans. Vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs och vi lägger stor vikt vid att vara en god arbetsgivare. Vi månar om goda anställningsvillkor och en trygg arbetsmiljö och är anslutna till kollektivavtal Bransch G - Personlig Assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: rekrytering@sundholmenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Referens Dalby 2304". Arbetsgivare Sundholmen Personlig Assistans AB
(org.nr 559021-3475)
Lund (visa karta
)
224 56 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetsansvarig
Sara Allenmark af Rolén sara@sundholmenassistans.se Jobbnummer
9724457