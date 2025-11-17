Personlig assistent åt kvinna
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2025-11-17
Just nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent till en kvinna i Uppsala. Jag söker en kvinna som vill arbeta som assistent både dagpass och nattpass inkl vilotid nattetid då man hjälper till vid behov.
Är du social, omtänksam och har mycket humor? Då ser jag gärna att du söker som vikarie hos mig för att arbeta när ordinarie personal har semester eller är sjuka.
Du arbetar hos en kvinna som behöver hjälp med stort sätt allt förutom att tänka, det gör jag själv. Jag bor med mina två hundar. Du måste behärska svenska i både tal och skrift. Du måste också gilla utmaningar och vara flexibel eftersom allt kan hända i mitt liv som för alla andra. En fördel är om du har körkort så du kan köra min bil. Du bör vara rökfri. Jag behöver stöttning i min vardag med hushållssysslor samt sådant som hör min vardag till, vid förflyttningar används lyft och jag har permobillyft.
Vilka egenskaper bör du ha? Ditt jobb är ett serviceyrke som ställer stora krav på personliga egenskaper. Jag söker en social och inkännande person med mycket humor och som har respekt för den personliga integriteten. Jag har ett stort intresse för att skriva, teater och bio samt korta dagsutflykter berikar mig.
Erfarenhet av personlig assistans eller relevant utbildning är meriterande, men det viktigaste är att vi trivs tillsammans. Jag ser gärna att du skriver lite om dig själv i ansökan så jag får en bild av vem du är. Hoppas vi ses!
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Ansök genom att gå in på www.a-assistans.se
och klicka sedan på "jobba hos oss". Där skapar du ditt eget konto och profil. När profilen är klar, klicka på "lediga tjänster" och sök denna tjänst.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 600 personliga assistenter anställda och vårt huvudkontor ligger i Hudiksvall. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårds peng på 2 000kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Du söker jobbet snabbt och enkelt via länken på denna sida.
