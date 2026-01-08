Personlig assistent 40% till man i Landskrona
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Landskrona
Vi söker nu dig som vill arbeta som timvikarie som personlig assistent till man i Landskrona. Hos oss blir du en viktig del i att skapa en meningsfull och trygg vardag för vår kund.
Erfarenhet och Kvalifikationer
För att lyckas i rollen bör du ha erfarenhet inom vård och omsorg. Vi värdesätter tidigare arbete som personlig assistent, och din förmåga att stödja och anpassa efter kundens vardagliga behov är avgörande.
Personliga Egenskaper
Det är viktigt att du känner dig trygg i din yrkesroll och kan hantera olika situationer med säkerhet och lugn. Din förmåga att respektera och skydda kundens personliga integritet är av stor betydelse.
Vi letar efter någon som är empatisk, ansvarstagande och bemöter andra med respekt. Din lyhördhet och förmåga att hitta kreativa lösningar kommer att vara viktiga drag i ditt arbete.
Arbetsuppgifter och Ansvar
Kunden är en glad och social man i 35 års åldern som bor tillsammans med sin familj i Landskrona. Han tar gärna ett parti schack emellanåt, går ut och fikar eller hittar på något annat kul! Mannen har cerebral pares och har ett stort hjälpbehov i det dagliga livet med allt från personlig omvårdnad, matsituationer till aktiviteter.
Om Tjänsten40% tjänst dygn vardagar
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi!
