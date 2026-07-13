Personlig assistent
Livsam Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsam Personlig Assistans AB i Örebro
, Hallsberg
, Arboga
, Västerås
, Karlstad
eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes till kvinna i Örebro
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i en annan människas vardag? Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en kvinna i Örebro med omfattande medicinska behov.
För oss är det viktigaste att hitta rätt person. Vi söker dig som är trygg, ansvarsfull och lyhörd, och som värdesätter att skapa en lugn, trygg och respektfull vardag.
Arbetet innebär många stillsamma stunder då kunden behöver vila på grund av smärta. Samtidigt är det viktigt att du är uppmärksam och redo att hjälpa till när behov uppstår. Om du trivs med ett lugnt arbetstempo och uppskattar att arbeta nära en person i hennes hem kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker dig som
• Har en varm, respektfull och lyhörd personlighet.
• Är noggrann, ansvarstagande och trygg i din roll.
• Trivs med lugna arbetsdagar och att arbeta i en hemmiljö.
• Har god hygien och förstår vikten av smittförebyggande rutiner.
• Har svenska som modersmål, då arbetet innefattar medicinskt ansvar och kräver tydlig kommunikation.
• Är rökfri.
• Inte har pälsdjur hemma på grund av allergi.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Personlig omvårdnad.
• Hantering av PEG/sondmat.
• Hjälp vid förflyttningar.KvalifikationerKvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Rökfri.
• B-körkort är meriterande.
Meriterande
• Erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg.
• Erfarenhet av PEG, medicingivning, Pariboy och slemsug.
Erfarenhet av förflyttningar och Turner.
• Undersköterskeutbildning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet.
Gemensamma intressen
Vi tror att vardagen blir ännu trevligare om ni delar några intressen. Du får gärna tycka om:
• Serier och film.
• Kreativa aktiviteter.Om tjänsten
• Omfattning: cirka 70 %.
• Arbetstider: Dag-, kväll samt helg.
• Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
• Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi erbjuder
• Individuell lönesättning.
• En gedigen introduktion med en tydlig arbetsbeskrivning.
• Friskvårdsförmån.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du blir en viktig del av kundens vardag. Du får en trygg introduktion och stöd för att känna dig säker i din roll från första dagen.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Livsam Personlig Assistans AB
(org.nr 559034-6358)
671 41 ARVIKA (VÄRMLANDS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10001822