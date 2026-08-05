Lärare fritidshem till Sunnansjö skola
Ludvika kommun / Förskollärarjobb / Ludvika Visa alla förskollärarjobb i Ludvika
2026-08-05
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I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Arbetsplatsen
Sunnansjö skola är en av de mindre F-6: skolorna i Ludvika kommun. Det går idag ca 80 elever på skolan varav cirka hälften även har plats på fritidshemmet. Fritidshemmet har tillgång till fritidslokalen men även till idrottshall och en väldigt fin skolgård och närmiljö. Vi erbjuder kvalitativa rastaktiviteter i samverkan med SISU:s rörelseprojekt och jobbar övergripande med att utveckla tillgängliga lärmiljöer för att Sunnansjö skola och fritidshem ska vara den allra bästa skolan för alla elever som går hos oss. Läsåret 26/27 har vi legitimerade lärare i alla klasser samt lärarassistent som kompletterar dem. Vi har även personal som fördelar sig på båda skolorna såsom idrottslärare och slöjdlärare men även elevhälsoteamets personal med skolsköterska, speciallärare, skolkurator och skolpsykolog.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina arbetskamrater på fritidshemmet ansvarar du för planering, genomförande, reflektion och utvärdering av fritidsverksamheten. Genom ett skapande, problemlösande och utforskande arbetssätt där lek och rörelse är en självklar del av undervisningen ger du eleverna möjlighet att lära sig på bästa sätt. Tillsammans med ditt arbetslag skapar du goda lärmiljöer och möjligheter för ett kreativt lärande enligt rådande styrdokument och verksamhetens uppsatta mål.
Även om undervisning i fritidshemmet är ditt huvuduppdrag så ingår också att under skoldagen fokusera på social gemenskap och att stärka trivsel och trygghet för våra elever. Du har ett särskilt ansvar för att planera och genomföra rastaktiviteter i samverkan med SISUs rörelsesatsning.
För att främja trygghet och trivsel så arbetar du relationsskapande, har en nära och professionell kontakt med vårdnadshavare och skapar delaktighet genom att låta eleverna vara med och påverka och utvärdera fritidshemmets aktiviteter. Du ingår i ett arbetslag där samarbete och gemensamt ansvar är centralt.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad lärare i fritidshem alternativt dig som har annan relevant lärarlegitimation eller relevant erfarenhet av arbete i skolan.
Goda kunskaper i svenska språket är av vikt.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har elevens lärande och trivsel i fokus utifrån att vikt läggs på att skapa en pedagogisk, social, och fysiskt tillgänglig lärmiljö där aktiviteter planeras utifrån elevens behov och intressen. En stor grund för detta är att du trivs med att skapa relationer till elever och finner glädje i att arbeta med barn och unga i skolans värld. Stor vikt kommer alltså att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Vikariat t.o.m 27-06-30
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid, semestertjänst
Tillträde: 260901 eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Rektor Anna Sand Björkqvist 0240-565803
Arbetstagarorganisation: Sveriges Lärare nås via växeln 0240-86 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 21 augusti 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer kommer att hållas löpande.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
770 12 SUNNANSJÖ Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
10023232