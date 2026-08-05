Demand Planner till ledande tillverkande företag - tillfällig tjänst
Inpeople Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Värnamo Visa alla civilingenjörsjobb i Värnamo
2026-08-05
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inpeople Sverige AB i Värnamo
, Gnosjö
, Ljungby
, Alvesta
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Vad du kommer att arbeta med
Är du den som gillar att omvandla data till träffsäkra prognoser som leder till smartare
affärsbeslut? Trivs du i en dynamisk miljö där ditt analytiska arbete har direkt påverkan
på leveransförmåga, lageroptimering och kundnöjdhet? Då kan det här vara nästa steg i
din karriär.
Vi på Inpeople söker nu en Demand Planner till ett väletablerat och expansivt
tillverkande företag med internationell verksamhet. Här får du en nyckelroll i en
organisation där planering, analys och samarbete står i centrum.
Om rollen
Som Demand Planner blir du en central del av företagets Supply Chain-organisation.
Ditt uppdrag är att säkerställa att produkterna finns tillgängliga i rätt mängd, vid rätt
tidpunkt och på rätt plats – samtidigt som lagernivåerna hålls så effektiva som möjligt.
Du arbetar nära kollegor inom försäljning, produktledning, produktion, inköp och supply
planning för att skapa balans mellan efterfrågan och tillgång. Genom prognoser,
lageroptimering och datadrivna analyser bidrar du till bättre beslut och högre effektivitet
genom hela värdekedjan.
I rollen ansvarar du för att skapa och underhålla statistiskt baserade
efterfrågeprognoser, följa upp lagernivåer och initiera åtgärder vid över- eller underlager.
Du arbetar med säkerhetslager, granskar försäljningsplaner med särskilt fokus på nya
produkter och kampanjer samt koordinerar in- och utfasning av artiklar ur ett supply
chain-perspektiv. En viktig del av arbetet är också att säkerställa korrekt data i
företagets ERP-system och verktyg för lageroptimering, ta fram lagerprognoser, KPI:er
och analyser samt bidra i budgetarbete, försäljnings- och marginalanalyser och löpande
rapportering. Du kommer dessutom att delta i förbättringsprojekt som syftar till att
utveckla planeringsprocesser, öka prognoskvaliteten och effektivisera arbetssätt inom
supply chain. Publiceringsdatum2026-08-05Profil
Vi söker dig som har en analytisk och strukturerad läggning och som trivs i en roll där
samarbete, problemlösning och affärsförståelse är en naturlig del av vardagen. Du har
eftergymnasial utbildning inom Supply Chain Management, logistik, ekonomi, teknik eller
motsvarande arbetslivserfarenhet, och du har med fördel erfarenhet av demand
planning, prognosarbete, supply chain eller produktions- och logistikplanering.
Du är van att arbeta i Excel och ERP-system och har förmåga att analysera stora
datamängder och omsätta dem till tydliga insikter och konkreta åtgärder. Har du
dessutom erfarenhet av förbättringsarbete eller tvärfunktionella projekt är det
meriterande. För tjänsten krävs att du behärskar engelska obehindrat i både tal och
skrift.
Som person är du kommunikativ, relationsskapande och lösningsorienterad. Du arbetar
strukturerat, har hög noggrannhet och trivs med att samarbeta över flera funktioner. Du
motiveras av att förbättra processer och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling,
och du är den som ser till att saker blir gjorda – även när du inte har all information från
början.
Vi erbjuder
Det här är en möjlighet att ta en nyckelroll i ett stabilt och växande företag med stark
marknadsposition och internationell närvaro. Du blir en del av ett engagerat team där
dina analyser och beslut får verklig påverkan på verksamhetens resultat och utveckling.
Tjänstgöringsort kan anpassas utifrån var du bor, med placering i Hillerstorp eller
Malmö. Det finns möjlighet till distansarbete ett par dagar i veckan.
Tjänsten är ett tillfälligt konsultuppdrag som är tänkt att starta relativt omgående och
pågå i 2–4 månader på heltid. Det finns eventuellt möjlighet till förlängning, men det är i
dagsläget inget vi kan garantera. Du blir anställd av oss på Inpeople och uthyrd till vårt
kundföretag.
I den här rekryteringen samarbetar företaget med oss på Inpeople. Har du frågor om
tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Petersson på 073–092
79 16.
Som medarbetare på Inpeople har du en passion för att ge service. Du förstår att stort engagemang är avgörande för att ha nöjda kunder. Du tycker om att ta ansvar och kan fullt ut stå bakom vår laganda som vi kallar Inspirit.
På Inpeople värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår och våra kunders verksamheter.
Vi tillämpar alltid löpande urval i våra rekryteringsprocesser.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings – och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
Välkommen till ett annorlunda HR-företag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inpeople Sverige AB
(org.nr 556793-8849)
Kånnavägen 40 (visa karta
)
341 31 LJUNGBY Arbetsplats
Inpeople Kontakt
Ida Petersson +46 470 70 10 62 Jobbnummer
10023235