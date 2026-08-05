Kunskapsskolan Jönköping söker legitimerad lärare i praktisk-estetiska ämne
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2026-08-05
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Nu söker vi på Kunskapsskolan Jönköping en legitimerad lärare i praktisk-estetiska ämnen för årskurs 6–9 på 100%. Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen: bild, musik, slöjd samt hem- och konsumentkunskap.
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där vi tillsammans arbetar för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och mål. På Kunskapsskolan arbetar vi med en personligt utformad pedagogik där varje elev står i centrum. Som lärare undervisar du inte bara i dina ämnen utan är också personlig handledare för ett antal elever. Genom regelbundna handledningssamtal stöttar du eleverna i att planera sina studier, sätta upp mål och utveckla strategier för sitt lärande. Vi tror på nära relationer mellan lärare och elev och att goda relationer är en förutsättning för lärande och utveckling.
Vi söker dig som trivs i en arbetsmiljö där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus. Du är en trygg och tydlig ledare som bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Genom en strukturerad, kreativ och inspirerande undervisning skapar du engagemang och nyfikenhet samtidigt som du ger varje elev förutsättningar att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
I ditt arbete kommer du bland annat att:
planera, genomföra och utveckla undervisningen i praktisk-estetiska ämnen för årskurs 6–9
ansvara för skolans skolavslutningar tillsammans med skolans eventgrupp
skapa en strukturerad, kreativ, inspirerande och tillgänglig lärmiljö
vara personlig handledare och stötta elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse
följa upp, dokumentera och bedöma elevernas kunskapsutveckling enligt Lgr22
bidra till att skapa goda lärmiljöer där varje elev känner trygghet, delaktighet och studiero
samarbeta med kollegor i arbetslag och ämneslag för att utveckla undervisningen
aktivt bidra till skolans kollegiala lärande och fortsatta utveckling.
Hos Kunskapsskolan arbetar vi nära varandra. Du är aldrig ensam i utmaningar eller pedagogiska frågeställningar. Genom ett starkt arbetslag, gemensam planering och ett öppet samarbete tar vi ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen för årskurs 6–9
har god kunskap om Lgr22 och formativ bedömning
har ett relationellt och inkluderande förhållningssätt
har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
är trygg, stabil och lösningsfokuserad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Erfarenhet av undervisning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att undervisa i flera praktisk-estetiska ämnen.Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Kunskapsskolan Jönköping är en grundskola för årskurs 4–9. Skolan startade 2011 och är belägen mellan Jönköping och Huskvarna med vacker utsikt över Vättern. Kommunikationerna är mycket goda med både buss och tåg inom gångavstånd.
På Kunskapsskolan Jönköping har vi en god stämning, högt i tak och en stark gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans.
Kunskapsskolan är en del av Kunskapsskolan Sverige, som bedriver 29 grundskolor och sex gymnasier runt om i landet. Vår pedagogik bygger på att varje elev ska ges möjlighet att nå längre än de själva trodde var möjligt genom en personligt utformad utbildning, tydlig struktur och nära handledning.
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Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med din ansökan. Tillträde sker enligt ö.k.
För arbete i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Daria Ramzi, Rektor, Kunskapsskolan Jönköpingdaria.ramzi@kunskapsskolan.se
, 076-317 60 85
Välkommen med din ansökan!
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
(org.nr 556566-1815)
561 33 JÖNKÖPING Arbetsplats
Kunskapsskolan Kontakt
Rekryterare
Daria Ramzi daria.ramzi@kunskapsskolan.se Jobbnummer
10023228