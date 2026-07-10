Personlig assistent
Mellanhanden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-07-10
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Vi söker just nu personliga assistenter till kund i Kalmar. Arbetet kräver att du är pedagogisk, noggrann, ansvarsfull, stabil och har stort tålamod. Du är den som ska kompensera för den personens funktionsnedsättning och hjälpa till med både stort och smått.
En merit är om du arbetat som personlig assistent tidigare.
Detta innebär att du hjälper en annan människa att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet innebär ofta att du hjälper till med förflyttningar, personlig hygien, att sköta hushållet, vara med på fritidsaktiviteter mm.
Arbetet innefattar dygn.
Vill du ha möjlighet att ägna hela din arbetsdag till en enda person där du hinner se, lyssna och hjälpa på det sätt som den personen önskar.
Mellanhanden AB bedriver personlig assistans för kunder i Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län och Blekinge län. Kontoret ligger i Kalmar och vi vill kunna nå kunden över dagen. Vi brinner för det vi gör och ställer höga krav på kvalitet och kompetens.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: ansokan@mellanhanden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MellanHanden AB
(org.nr 556780-8166), http://www.mellanhanden.se
392 39 KALMAR Arbetsplats
Mellanhanden AB Jobbnummer
9999580