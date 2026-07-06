Personlig Assistent

Noah Assistans Invest Skövde AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hjo
2026-07-06


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Vi på NOAH Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i Skaraborg.

Vi söker just nu en personlig assistent för fast anställning samt timvikarier till ett uppdrag i Hjo Kommun med omgående anställning. I arbetet ingår det att arbeta jourtid och dygn pass.
Som personlig assistent utgår du från brukarens individuella behov, önskemål och genomförandeplan för att på bästa sätt stötta och hjälpa till för att individen ska kunna uppnå en så hög livskvalitet som möjligt i sin vardag.

• Meriterande om du är undersköterska men är EJ ett krav.
• Lön enligt kollektivavtal
• Du skall bo i eller i närheten av Hjo kommun med omnejd.
• Du skall kunna arbeta jourtid(natt) samt dygn pass.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: elisabethedgren@hotmail.com

Arbetsgivare
Noah Assistans Invest Skövde AB (org.nr 556785-3212)
544 92  HJO

Jobbnummer
9993274

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