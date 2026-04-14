Personlig assistent
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, samt individ- och familjeomsorg.
6 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och starta upp en helt ny personlig assistansgrupp.
• Som personlig assistent är din uppgift att stödja den assistansberättigade personen i det dagliga livet utifrån dennes beslut, behov och önskemål.
• Du stöttar personen i kommunikation och i samverkan med dennes kontaktnät.
• Du samverkar med andra yrkesprofessioner och på delegation utför du medicinska, rehabiliterande, habiliterande insatser samt läkemedelshantering på delegation eller egenvård.
• Du hjälper personen med omvårdnad, förflyttningar, hemliv, fritid, sociala kontakter, vårdkontakter eller annat utifrån personens beslut .
• Du dokumenterar, rapporterar tillbud och avvikelser samt ansvara för kontinuerligt arbete med genomförandeplaner.
• Då arbetet som personlig assistent kan innebära ensamarbete bör känna dig trygg med detta.
Den assistansberättigade är en kvinna och önskar kvinnliga sökande.
Det finns djur i hemmet
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inklusive storhelger.
2 av tjänsterna kommer vara natt tjänst
Provanställning kan komma att tillämpasKvalifikationer
• Omvårdnadsutbildning på gymnasienivå, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med den assistansberättigade personen och övrig personal samt dokumentera det som verksamheten kräver.
• Då du kommer att arbeta i den assistansberättigades hem så är det viktigt att kunna samarbeta med eventuella anhöriga och övriga assistenter.
• Du ska vara lyhörd och sätta personens behov i centrum.
• Du ska vara stabil och kunna hantera stressituationer.
• Du ska vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
• Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.
• Du uttrycker också en positiv attityd till ditt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut, mål och riktlinjer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp av den som erbjuds anställning hos oss. Detta kan du beställa från polisens hemsida och det är registret " kontrollera egna uppgifter" som ska visas upp.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med personlig assistans.
• Erfarenhet av att utföra arbete utifrån egenvård och delegering.
• Erfarenhet av arbete med medicinska hjälpmedel.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304131".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds kommun
696 30 ASKERSUND Arbetsplats
Askersunds kommun, LSS, Funktionsstöd
Enhetschef
Linda Mattisson linda.mattisson@askersund.se 058381114
